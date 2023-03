Újabb politikus csatlakozott a DK-hoz

A DK egyre több embert gyűjt.

Továbbra is egyre több ellenzéki politikus hagyja ott akár korábbi pártját, akár független státuszát és lép be a Demokratikus Koalíció soraiba – írja a hvg.hu. Így tett Varga Ferenc is.

Fotó: Facebook/Varga Ferenc

A korábbi jobbikos, jelenleg független országgyűlési képviselő Dobrev Klára és az Árnyékkormány miskolci rendezvényén, a színpadon jelentette be, hogy csatlakozik a DK-hoz. A párt közleményében azt írják:

"A bejelentésből Varga Ferenc politikai és szakmai tapasztalatai, valamint eredményei mellett az is kiderül, hogy a jövőben az Árnyékkormány nemzetiségi önkormányzatokért felelős kormánybiztosaként fog dolgozni".

Arról, hogy eddig kik csatlakoztak a DK-hoz, a hvg.hu oldalán olvashatnak.