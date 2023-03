OECD kutatás: nyugdíjunk (se) lesz, ha így folytatjuk

A legfejlettebb államokat tömörítő szervezet vizsgálata szerint sereghajtók vagyunk a nyugdíj takarékosságban.

Az OECD, a világ legfejlettebb államait tömörítő szervezet minden évben közzéteszi a nyugdíjvagyonról szóló felméréseit. Nem meglepő módon azokban az országban a legmagasabb a nyugdíjpénztári részvétel, ahol kötelező beléptetéses rendszer működik, Magyarországon a munkaképes korú lakosság mindössze 18,6%-ának volt önkéntes nyugdíjpénztára 2021-ben. Ha a pénztári befizetéseket nézzük, Magyarország teljesít a legsiralmasabban.

- írja a Portfolio.hu.

Illusztráció: 123rf.com

A lejtmenet nem meglepő, ahogy írtuk, lassan a jóléti államok besorolásából is kiesik Magyarország. Ráadásul, aki befizet, az is jövedelmének töredékét fizeti be nyugdíj előtakarékosságra, a fizetésünk mindössze 2 százalékát költjük erre, ezzel szemben Svájcban a 15 százalékát fordítja erre a célra egy átlag állampolgár. Pedig világszinten tavaly is 7 százalékkal nőtt a nyugdíjvagyon az OECD országokban.

Ráadásul a hazai nyugdíjpénztárak sem remekeltek, negatív hozamot hoztak, vagyis a nyugdíjvagyonunk összességében 4,66 százalékkal csökkent, ami nem meglepő a magyar állampapírokat és a hazai inflációt nézve. Ezzel Törökországot és Csehországot megelőzve hátulról a harmadik helyen állunk, az országok nagy többsége pozitív mérleggel zárta a tavalyi évet ebből a szempontból.