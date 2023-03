Így hízeleg Orbánnak a volt szoci miniszterelnök

Medgyessy Péter, volt miniszterelnök hétfő este az RTL XXI. század című műsorának vendége volt. Medgyessy felidézte a 2002-es választást követő időszakot is.

Medgyessy Péter fideszesként hízelgett, pedig szocialista miniszterelnök volt. Forrás: Egyenes Beszéd

Az egykori politikus 2002 és 2004 között volt Magyarország miniszterelnöke, miután a 2002-es országgyűlési választáson szoros eredmény mellett, legyőzte a Fideszt. Medgyessy Péter most felidézte, mit mondott neki Orbán Viktor a 2002-es választás után:

Nézd, én néhány hibát elkövettem, ezért vesztettük el a választásokat, de vissza fogok nyerni, és meg fogom nyerni a következő választást

A volt politikus elmondása szerint ámulattal nézte akkor Orbán Viktort, és úgy vélte, „fantasztikus hit és akarat van ebben az emberben, és nagyon jó képesség, legalábbis a hatalomhoz”.

Medgyessy Péter a műsorban arról is beszélt, hogy Orbán Viktor 2002-es veresége után visszavonult, majd elkezdte kiépíteni azt a jobboldali politikai erőt, ami az elmúlt tizenkét évben sorra nyeri a választásokat – írja az ATV. Hozzátette azt is, hogy eközben „a baloldal még most is ott tart, hogy a sebeit nyalogatja”.