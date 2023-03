Az Arena Mall mellett helyet kapó MTK-sportpark elég nagy beruházás.

MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Több mint 94 ezer négyzetméternyi telken épül meg az MTK sportparkja a budapesti Kerepesi úton – tudatta az rtl.hu. A beruházást csaknem 27 milliárd forintért végzi el a Bayer Construct Zrt. – derült ki az elektronikus közbeszerzési rendszer adataiból. Négy vállalat nyújtott be pályázatot, közöttük a Mészáros családhoz köthető Fejér B. Á. L. Zrt. is, de végül a legalacsonyabb ajánlattal nyert a Bayer Construct. Nem kell aggódni, a vállalat tulajdonosa is több szállal kapcsolódik a NER-hez, már évek óta dolgoznak nagyobb állami beruházásokon, bár eddig inkább csak alvállalkozóként szerepeltek a projektekben.

A tervek szerint a területen építenek egy 4900 fő befogadására alkalmas multifunkciós sportcsarnokot.

A telken felhúznak egy másik épületet is, ez gazdasági, kiszolgáló funkciókat kap. Az A és B épületet egy több ezer négyzetméteres platóval kötik össze, amelyen közösségi teret alakítanak ki, alatta pedig parkoló lesz.

Az egész fejlesztést a kormány kiemelt beruházásnak minősítette, az ajánlatkérő pedig az MTK volt.