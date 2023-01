Nagy bejelentésre készül Orbán Viktor – városi sportlétesítményeket, vízműveket húzna be

Helyi vízművek üzemeltetését készül átvenni a kormány. Komolyabb gond a településekre „tukmált” stadionok fenntartása is.

Orbán Viktor a vízközművekre is rátenné a kezét. Fotó: Facebook, Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök találkozóra készül a megyei jogú városok vezetőivel. A tanácskozáson a kormány által bevezetett szolidaritási adó fizetésének átmeneti könnyítése mellett arról is szó lesz, hogy milyen önkormányzati feladatokat vehetne át az állam a forráshiányos helyhatóságoktól.

Eközben a (kvázi semmilyen érdemi munkát nem végző) megyei önkormányzatok is milliárdos rezsitámogatásért jelentkeztek be,

és ezt meg is kaphatják soron kívül – írja a hvg.

A találkozó legkésőbb február közepéig megvalósulhat, ahol a megyei jogú városok polgármesterei Orbán Viktorral beszélhetnek – mondta el a lapnak Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) elnöke.

A lap értesülése szerint téma lesz többek között az is, hogy milyen, jelenlegi önkormányzati feladatokat vállalhat át az állam, hogy ezzel tehermentesítse az alapvetően is forráshiányos, de most, az elszálló rezsiköltségek miatt még nehezebb helyzetbe került városokat.

Az új támogatás lehet újabb kompenzáció, de az is segítség lenne számukra, ha mérsékelné a kormány azt az összeget, amit szolidaritási adóként kell befizetniük.

Szita szerint folytatnák az önkormányzati víziközmű-társaságok állami tulajdonba és üzemeltetésbe vételét. Más, önkormányzati feladatokat is átvehet az állam az önkormányzatoktól, az ezzel együtt felmerülő költségekkel, kiadásokkal együtt.

Átvehetné a kormány például a helyi sportlétesítmények üzemeltetését, hiszen sok helyen kénytelenek voltak bezárni a helyi uszodát is. De gond a településeknek „ajándékozott” stadion, tanuszoda, kézilabdacsarnok fenntartása is.

Péterffy Attila szerint felmerülhet az önkormányzati szakrendelők állami átvétele is, ám ennek nem örülne – mondta.

De a nagyvárosok és agglomerációjuk közösségi közlekedésének finanszírozásában is számítanak a kormányzati segítségre.

Pécs polgármestere szerint ahelyett, hogy a költségvetés „elnyelné”, a városok által fizetett adót az agglomeráció fejlesztésére is fordíthatnák.