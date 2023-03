Orbán Viktor üzenete botrányosan félresiklott: a miniszterelnök a gendersemlegességet hirdeti

De lehet, hogy ez csak egy tévedés Orbán Viktor részéről, hiszen a NO GENDER-felfogás nem tartozik éppen a sajátjai közé.

Orbán Viktor jelenleg épp Brüsszelben van, ahol uniós csúcs zajlik. A miniszterelnök a Facebook-oldalát már teleszórta kontenttel, de a Twitter sem maradhatott ki, ahol az alábbi, erősen kérdéses és zavaros posztot osztotta meg:

The #EUCO is underway. The Hungarian position is clear and simple:

NO MIGRATION!

NO GENDER!

NO WAR! pic.twitter.com/nuuJ7A08bi