Harc az infláció ellen: jelentősen csökkenti számos terméke árát a Penny

Egy kis segítség az éhezőknek.

Fotó: MTVA/Bizományosi/Róka László

A diszkontláncnál január óta ezen termékek árai csökkentek:

a tészták átlagosan 17 százalékkal, a sajtok 15-20 százalékkal, a felvágottak pedig 10-15 százalékkal olcsóbban érhetők el, az egyes kávé- és teafajták átlagos ára közel 20 százalékkal mérséklődött, bizonyos kényelmi termékek ára pedig átlagosan 17 százalékkal csökkent.

Továbbá arról is beszámoltak, hogy több, a közelgő húsvéti vendégváráshoz elengedhetetlen finomság ára is mérséklődik, ráadásul a kedvezményesen megvásárolható készételeknek köszönhetően a konyhában kevésbé aktívak is gondoskodhatnak az ünnepi hosszú hétvégén a finomságokról – áll az üzletlánc közleményében.