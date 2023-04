Nagyot megy ma Ujhelyi István EP-képviselő Facebook-posztja. A volt MSZP-s politikus Orbán Viktornak szólt oda egy cifrát.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

- véleményezte Ujhelyi a miniszterelnököt, utalva a nemrég parlamenti határozatba foglalt mantrára, miszerint a magyar kormány "békepárti", aki pedig erre nem bólogat, az "háborúpárti".

Ujhelyi posztjára a számos támogató komment mellett érkeznek a Fidesz-hívők reakciói is. Néhány érdekesebb ezek közül:

Hu te István… édes Istenem, akkor te mi vagy

Nehogy az a kiskakas egyszer kikaparja a szemedet Te nyomorult hazaáruló!

Ujhelyi úr Ön eszement!!

Ha okos lenne nem minősítené le az ellenfelet, mert ez csak az önök színvonalát mutatja, hogy még ezt a szintet sem képesek elérni. Nem tanult pszichológiát.

Te meg egy orbanfobias feltunessi maniaval jo lene kezeltetned magad

Megint rokkant a rigó tudjad Orbán Viktor miniszterelnök Európa legnagyobb politikusa aki tudja mit csinál!! A történelem igazolni fogja! Sőt mi még látni is fogjuk!! Igaz Zelinskyj is be kerül, mint Ukrajna szét verése!! Most nektek hős de a népének nem lesz az!! Már érzi a nép, az árulás izét!! Szerencsére Magyarország el kerülheti a káoszt Orbán Viktor miniszterelnök segítségével!! Mert amit tesz azt nélkületek teszi!! Ilyen esetben az ország egységes kellene legyen!! De ti baloldali politikusok a nagyhatalmú elit szolgája vagytok!! Orbán Viktor miniszterelnök a migrációs hullámot is a határon meg állította!! A baloldal keritést akart bontani! Nem te személyesen Újhelyi, de a Gyurcsány flottába szolgáltál. A háborút is Orbán Viktor miniszterelnök el fogja kerülni, igaz nélkületek, de meg teszi! Még egy dolog!! Nem a pénz az isten! Az egészség! Béke! család! Az ami a leg fontosabb most!!!