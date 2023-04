A DK közérdekű adatigényléssel igyekszik felderíteni a Völner–Schadl-ügy egyik szálát

Az Országos Bírósági Hivatal vizsgálatának anyagát és eredményét próbálja megszerezni a párt.

Közérdekű adatigényléssel akarja megtudni a Demokratikus Koalíció (DK) az Országos Bírósági Hivatal (OBH) Schadl-ügyben végzett vizsgálatának eredményét – közölte a DK pártigazgatója vasárnap az MTI híre szerint.

Fotó: Facebook/Demokratikus Koalíció/videórészlet

Sebián-Petrovszki László online sajtótájékoztatóján azt mondta, Schadl György, "a fideszes végrehajtó maffia feje arra tett kísérletet, hogy kirúgasson egy bírót". Ehhez pedig Senyei Györgyhöz, az OBH elnökéhez fordult segítségért – tette hozzá.

Schadl György végrehajtó kamarai elnök be is jutott Tatár-Kis Péterhez, a Fővárosi Törvényszék elnökéhez, ahol azt a választ kapta, ha kirúgni nem is fogják a célkeresztben lévő bírót, azt el tudják érni, hogy ne érezze jól magát a munkahelyén – mondta.

Amikor mindez kiderült, Senyei György belső vizsgálatot indított, ennek eredményét azonban rögtön titkosították – jegyezte meg.

Hogyan lehetséges az, hogy Schadl György képes lehetett bírókat ellehetetleníteni, és ebben magától az OBH-tól kapott segítséget? – tette fel a kérdést.

Közölte, a DK választ vár arra, miért titkolja az OBH a vizsgálat eredményét. Ezzel saját felelősségüket akarják eltussolni vagy magas rangú fideszes politikusokat védenek az ügyben? – tette fel a kérdést.

A Schadl-ügy szálai egészen magasra érhetnek, politikai hátszél nélkül ugyanis egyetlen bírósági végrehajtó sem kísérelné meg, hogy ellehetetlenítsen bírókat – hangoztatta a pártigazgató, a DK országgyűlési képviselője.