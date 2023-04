A gyáván sunnyogó Orbánból csinált megint viccet Hadházy Ákos

Szerdán reggel harmadszorra is kordont bontott a Momentum és Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő Orbán Viktor munkahelye, a Karmelita kolostorból átépített Miniszterelnöki Hivatal előtt.



Kép: Facebook/Orbán Viktor

Nagy volt a rendőri készültség, kormányülés van az épületben. Orbán Viktor ügyesen kikerülte a kordonbontókat, és egy hátsó bejáraton ment be a Karmelitába. Később üzent is bentről a kormányfő. A korán érkező Semjén azonban belefutott a momentumosokba, és be is szólt nekik és Hadházynak, amiről korábbi cikkünkben bővebben is írtunk.

Orbán tizenhat év után is a kordonbontás szereplője volt, csak most a másik oldalon – írta a közösségi oldalán Hadházy Ákos.

Ma reggel a lebontott kordonokat látva gyáván, a néhány újságírótól és képviselőtől félve , Novák Katalin kertjén keresztül, a hátsó bejáraton keresztül sunnyogott be a hivatalába. Hogy aztán gyáván pár képviselőtől és újságírótól félve utasítást adjon a törvénytelen rendőri fellépésre.

- fejtette ki.

Ahogy arról már beszámoltunk, a leláncolt és lelakatolt kordonok elé „Különleges jogrend=fideszes jogrend”, „Fideszes jogrendben nincs jogbiztonság” és „Különleges jogrendben csökken a nyugdíjak reálértéke” feliratú táblákat helyeztek el a momentumosok. Készenléti rendőrök is érkeztek a Karmelitához és sorfalba álltak.

A 444 tudósítója szerint a rendőrök igazoltattak mindenkit, politikusokat és újságírókat egyaránt. Orbán Viktor és Orbán Balázs után Varga Judit is a Sándor-palotán keresztül jutott be a Karmelitába, erről Hadházy videót is készített.