Erdő Péter bíboros bízik abban, hogy a pápalátogatásnak marad a lelkekben nyoma, miként "megélhettük ezt az eucharisztikus kongresszus után is". Az esztergom–budapesti érsek a Magyar Nemzetnek adott interjújában elmondta, hogy felkészültek a szentatya fogadására és háromnapos látogatására, amely óriási lendületet adhat a magyar katolikus közösségnek. Erdő Péter szerint az, hogy a pápa három napot tölt hazánkban, hatalmas dolog.

Erdő Péter bíboros Ferenc pápa látogatásával kapcsolatban nyilatkozott a Magyar Nemzetnek, az interjú során az orosz-ukrán háború is szóba került. A portál munkatársa a többi között azt kérdezte az esztergom-budapesti érsektől, hogy „van-e annak többletjelentősége, hogy ebben a már-már világháborús hangulatban a szentatya hazánkba érkezik, ahol társadalmunk nagy többsége a mielőbbi békét, tűzszünetet szorgalmazza a keleti szomszédunkban dúló véres konfliktus kapcsán”?

Erdő Péter válaszát azzal kezdte, hogy

a szentatya ezt a látogatást jóval az orosz–ukrán háború kitörése előtt határozta el, így a mostani találkozásnak sem ez a fő témája. Az más kérdés, hogy ez egy olyan körülmény, amely nagyon komolyan minősíti, egy kicsit be is árnyékolja ezt az időszakot.

Fontos kérdésnek nevezte az ukrajnai menekültek befogadását. Elmondta, hogy „az ő ellátásuk kemény feladat még akkor is, ha a többségük folytatja az útját Nyugat-Európa felé. Még így is sokan maradtak itt, akiket el kellett helyezni, őket segíteni, akár élelmezni kell, és folyamatosan meg kell oldani a gyermekek iskoláztatását is. Ezeket próbáltuk egyházi szervezésben is segíteni, támogatni, még egyházmegyei épületeket is a menekültek rendelkezésére bocsátottunk, és plébániai közösségek is fogadtak érkezőket. Éppen ezért úgy gondolom, mint katolikus közösség is megtettük azt, ami ebben a helyzetben megtehető. A segítő szeretet háborús időkben is az emberségnek és így a békének az ügyét képviseli.”

Azt viszont nem gondolja Erdő Péter, hogy Ferenc pápa Magyarországon különleges politikai üzenet megfogalmazására készül, de azt azért hozzátette: a szentatya szabadsága teljes. Ő dönti el, hogy miként fogalmazza meg a gondolatait, érzéseit.

A lap azon kérdésére, hogy milyen témák lehetnek még kiemelten fontosak a háború mellett Ferenc pápa magyarországi apostoli útján, Erdő Péter azt mondta:

A szentatya személyes érdeklődése a halmozottan hátrányos helyzetűek, a hajléktalanok felé fordul, velük találkozik is. Ugyanígy témát szolgáltathat az is, hogy Magyarország valamiképpen a nyugati kultúrkör keleti szélén van. Hazánknak egy kicsit hídszerepe van, ahogy Budapest látképe, illetve a mostani pápalátogatás emblémája is mutatja. A keleti kereszténység is jelen van Magyarországon, Ferenc pápa görögkatolikusokhoz tervezett rövid látogatása ezt a tényt ismeri el. Emellett az ökumenikus kapcsolatokban is fontos dolog, hogy Budapesten a protestáns világgal, az ortodoxiával, illetve más felekezetekkel és vallásokkal is adott a párbeszéd lehetősége. Velük általában is szívélyes, jó viszonyt ápolunk, leginkább társadalmi és erkölcsi kérdésekben keressük az együttműködés lehetőségét.

A szentatya ezúttal három napot tölt hazánkban. A Magyar Nemzet megfogalmazása szerint ez hatalmas dolog annak fényében, hogy Ferenc pápa 2021-ben már ellátogatott Magyarországra, az eucharisztikus kongresszusra, sőt 2019 pünkösdjén Székelyföldön, Csíksomlyón is együtt imádkozott a hívekkel. Ilyen értelemben egyedülálló, hogy egy nemzet fiaival, a magyar katolikus egyházzal harmadszor találkozik. A lap rákérdezett Erdő Péternél arra, hogy minek köszönhető ez a kitüntető figyelem.

A múlt alkalommal, 2021-ben a szentatya tulajdonképpen egy nemzetközi eseményre jött, hiszen a katolikus világtalálkozón 83 országból érkezett zarándokok voltak jelen. Maga a rendezvény is azt a címet viselte, hogy 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, Ferenc pápa ezért is volt itt akkor rövid ideig. Ugyanakkor azt is látta, hogy a világtalálkozó iránt hatalmas volt az érdeklődés, és a látogatók többsége magyar volt, akik nagy szeretettel fogadták őt. Szerintem ez is megérinthette Ferenc pápát, és közrejátszott abban, hogy akkor elhatározta, visszatér Magyarországra

- mondta az esztergom–budapesti érsek.

A háromnapos látogatás legfontosabb eseménye a Kossuth téri szentmise lesz, ahová várhatóan hívők tízezrei érkeznek. Ezzel kapcsolatban Erdő Péter elmondta: