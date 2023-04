A Papifrankó YouTube-csatornát működtető egykori pap a hétvégi pápalátogatás kapcsán adott interjút.

"Nem figyelünk arra amit mond, pedig Ferenc pápa nagyon progresszív, jó értelemben vett progresszív és prófétai üzenetekkel alakítja a jövő egyházának a képét"

– mondta az ATV stúdiójában Hodász András.

A Szemlélek magazin jelenlegi szerzője szerint „mi magyarok hajlamosak vagyunk arra, hogy túlgondoljuk a saját jelentőségünket”, ezért is érezzük nagyon különleges dolognak azt, hogy már másodjára látogat hozzánk a Szentatya.

Arról, hogy mivel telnek a hétköznapjai, Hodász így mesélt:

"Több helyen is dolgozom, egyrészt a Szemlélek alkotóközösségéhez tartozom. Ott háttérmunkákat is csinálok, és cikkeket is írok. Dolgozok egy kávézóban. Megmondom őszintén, régóta volt már álmom, hogy ott lehessek egy kávézóban a pult mögött, csinálhassam a cappuccinókat és miegymást, most ez megvalósulni látszik"

– mondta Hodász. Az nem derült ki, hogy pontosan melyik kávézóban dolgozik az egykori pap.