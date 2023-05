Ha valaki a közigazgatásban helyezkedett el, nem lesz könnyű dolga, ha home office-ban dolgozna: Orbán Viktor engedélyét kell hozzá kérnie.

Orbán Viktor/Facebook

Egy 2022-ben kiadott, úgynevezett 4000-es kormányhatározat szerint Orbán Viktor kormányfő engedélye nélkül senki sem dolgozhatott otthonról a kormányzati igazgatási szerveknél, valamint az állam többségi tulajdonában lévő cégeknél – írja a Népszava.hu.

A rendelkezés arra is kitér, hogy amennyiben valakinél már korábban lépett életbe ez az egyezség, akkor utólag be kellett szerezni Orbán Viktor áldását. Fontos: már az engedély igénylését is a miniszternek kellett kezdeményeznie.

Az rtl.hu megkeresésére a Miniszterelnöki Kabinetirodától és a Miniszterelnöki Sajtóirodától még nem derült ki, hogy él-e ez az intézkedés. Rogán Antal tárcája saját magára vonatkozóan annyit közölt, hogy a minisztériumban senki sem kapott ilyen engedélyt.

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke mindezt úgy kommentálta, hogy már a Covid-19-járvány idején is egyértelmű volt, hogy a kormány egyáltalán nem támogatja az otthoni munkavégzést. Boros Péterné elmondta, ez feltehetően arra a téves gondolatra vezethető vissza, hogy az állami vezetők szerint a home office során könnyen illetéktelen kezekbe kerülhetnek a titkos adatok.