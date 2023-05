Erős lineup: meleg srácra nyomuló politikus és kirúgott tévéceleb lesz az attrakció Orbánék CPAC-dzsemboriján

Tucker Carlson közvetlenül Orbán Viktor miniszterelnök után beszélhet a csütörtökön nyitó budapesti CPAC-on.

Tucker Carlson is be fog jelentkezni a budapesti CPAC-ra. Tucker sok minden egyszerre: igazmondó, TV-sztár, konzervatív gondolkodó, hős és ikon. És Magyarország barátja is, aki már járt nálunk és elmondta rólunk az igazat az amerikai embereknek.