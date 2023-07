Karácsony Gergely Kilencvenkilenc Mozgalmával kapcsolatban indít nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Karácsony Gergely/Facebook

Az index.hu értesülései szerint az ügyben Tényi István tett feljelentést költségvetési csalás gyanújával. Részleteket egyelőre nem tudni az ügyről, a NAV kérésre sem adott ki információkat.

Mint ismert, 500 millió forint érkezett Karácsony Gergely választási kampánymozgalma, a Kilencvenkilenc Mozgalom Egyesület számlájára, a befizető Perjés Gábor párbeszédes politikus volt. A tranzakció A 2022. évi magyarországi országgyűlési választások külföldi befolyásolásáról című titkosszolgálati jelentésből derült ki, amelynek titkosítását feloldotta a Nemzeti Információs Központ, a dokumentumot pedig közzétették az Országgyűlés honlapján is.

Az ügy azért lehet érdekes a NAV-nak, mert a mozgalom számlájára egyetlen befizetőként Perjés Gábor azonosítható, aki a mozgalom hivatalos képviselője. Ő 19 alkalommal összesen 506 millió forintot utalt erre a számlára.

A jelentés szerint „összesen 917 695 euró és 3900 angol font készpénzbefizetés valósult meg a számlán a vizsgált időszakban”.

A főpolgármester szerint az egyesület a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően zárt adománygyűjtő láda útján gyűjtött mikroadományokat.

Ezeket az adományokat az egyesület ügyvezetője fizette be az egyesület bankszámlájára a jogszabályi követelményekkel összhangban. Ez onnan is tudható, hogy benne van a nyilvános beszámolóban. Nagy titkosszolgálati akciót igazán nem igényel. De azt még a titkosszolgálati jelentés is rögzíti, hogy az adományok között dollár nem volt. Igaz, rubel se