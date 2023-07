Kellemetlen videó készült Orbánról: Zsebre tett kézzel, lehajtott fejjel sétált ki az újságírók

A magyar miniszterelnököt a vilniusi NATO-csúcson örökítették meg – számolt be róla a HVG.



Kép: Facebook/Orbán Viktor

A NATO-csúcsra érkezőben vette fel Orbán Viktort az ukrán 24 Kanal csatorna, amint elhalad a sajtónak nyilatkozó Mark Rutte holland miniszterelnök mögött.

A jelenet nem túl előnyös, hiszen egy zsebre tett kézzel, lehajtott fejjel tova somfordáló Orbánt látni rajta, aki, miközben egy éve nem hajlandó keresztül vinni a parlamenten a svéd NATO-csatlakozást, a sajtó kérdéseire nem válaszol.

Orbán did not even approach the journalists#NATOSummit #NATOSummitVilnius pic.twitter.com/SicJKzJ84r