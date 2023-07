Orbán annyi gyomrost kapott be a múlt héten, hogy napok óta hallgat

Hétfőn délelőtt még nem érte el a 300-at a kommentek száma Orbán Viktor legfrissebb heti összefoglalója mellett. Más esetben ilyenkor már ennek a három-négyszerese szokta beszedni híveitől.

Sebaj Viktor, jövő hétre már biztosan rendbe jön a magyar gazdaság is! Forrás: Facebook

A poszt annyira sótlan lett, hogy sem a kritikusok, sem a hívek nem találtak rajta csámcsogni valót.

A július 10-16.-a között történteket összefoglaló Ez történt a héten? 12 fotót tartalmaz. Zömük a vilniusi NATO-csúcson készült, pár a háromnapos kormányülésről, egy pedig a szokásos heti Kossuth Rádiós nyilatkozatról.

A nagy hallgatás nem a stáb lustaságának vagy szabadságolásának az eredménye –írja a Hírklikk. A hatalmi propaganda technikusai és Orbán is beláthatta, hogy jobb gyorsan túllépni a fideszes szempontból tragikusan alakult múlt hetet.

Orbán beégette magát – de sajnos Magyarországot is – a magunk mögött hagyott héten, amikor világ- és biztonságpolitikai szempontból kiemelkedő esemény egyértelműen a NATO vilniusi csúcsértekezlete volt. A mindig központi szerepre vágyó és törekvő Orbán mellékszereplő sem volt. Bár hívei először megpróbálták kidomborítani a tényt, hogy Joe Biden amerikai elnök plénum előtt kezet fogott Orbánnal (előbbit lelkesen szenilisezni szokták, aki azt sem tudja hol van éppen)az aktus kimaradt a heti képes albumából.

Orbán tehát statiszta lehetett abban az előadásban, amelynek három főszereplője volt. Az egyik az általa zsigerből és már nem is titkoltan gyűlölt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, a másik – az Orbán által a külpolitikában, diplomáciában már-már elfogadhatatlan módon bírált, támadott – Joe Biden amerikai elnök, valamint az Orbán által körbeudvarolt, általa szolgai módon kiszolgált Recep Tayyip Erdoğan török elnök. Utóbbi vitte be az igazi mélyütést Orbánnak azzal, hogy láthatóan nem egyeztetett, de még csak nem is informálta őt előzetesen arról, hogy Törökország beleegyezett Svédország NATO-csatlakozásának ratifikálásába.