Újabb magyar multimilliárdos bukott le azzal, hogy csak Orbánék strómanja

A közkedvelt Tiborcz István és a fideszes korszakban a tíz leggazdagabb magyar vállalkozó közé katapultált Jellinek Dániel cégbirodalmainak pénzárama között szinte hajszálpontos egyezést találtak a szakértők.

Jellinek Dániel egyszerűen szeret Tiborczcal biznicelgetni. Forrás: Indotek

„Jellinek vagyonát” legutóbb 276 milliárd forintra becsülték. Előszeretettel bizniszel az állammal, és Orbán Viktor vejével is. Arra eddig nem volt bizonyíték, hogy a hagyományos üzleti kapcsolatnál szorosabb a pénzügyi viszony a két milliárdos között – írja a G7.

Tiborcz központi cége, a BDPST Zrt. évek óta óriási osztalékbevételeket könyvel, de ennek eredetéről eddig nem számolt be. 27 milliárd forintot említ a G7, azzal, hogy ez Tiborcz becsült vagyonának durván fele-harmada lehet. Most találtak egy cégdokumentumot, ami arra utal, hogy a pénz forrása végeredményben Jellinek egyik cégének profitja lehet, egy országosan nem ismert pécsi ingatlanvállalkozás közbeiktatásával. Közvetlen bizonyíték nincs, de csendestársakra utaló nyomok bőven akadnak a cikk szerint, és a számok is egyeznek az osztalékláncban.