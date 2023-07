Egy mindössze 15 éves orosz lányt megerőszakolt és meggyilkolt egyik iskolatársa az oroszországi Permben.

Egy mozdonyvezető vette észre azt a tizenéves lányt, akit egy iskolatársa, Szergej Minyazev társai jelenlétében megerőszakolt, felgyújtott, majd átlósan a vasúti sínekre fektette testét – írj a 24.hu a Daily Mail cikke alapján. Súlyos égési sérülésekkel kórházba szállították Jaroszlavl Shikhovát, de sajnos már nem tudták megmenteni az életét.

