Szijjártó kétszer is az egekig magasztalta Kínát egy kínai nemzeti ünnep alkalmából

A miniszter szerint „a Kínán kívüli világ vezetői leszünk az elektromos akkumulátorgyártás tekintetében”.

Kép: Szijjártó Péter / Facebook

Magyarország és Kína együttműködése eddig igazi sikertörténet, s a kormány elkötelezett aziránt, hogy ezt a közös sikertörténetet minél tovább írja a két ország

– jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten. A miniszter a Kínai Népköztársaság megalakulásának, valamint a kínai-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 74. évfordulója alkalmából tartott fogadáson mondott beszédet.

Mára Kína lett hazánk első Európán kívüli kereskedelmi partnere. A közép-európai térségben hozzánk érkezik a legtöbb beruházás Kínából. [...] Az elmúlt négy évből kétszer is a kínai beruházók hozták az adott évben a legtöbb beruházást ide. És Magyarország gazdaságtörténetének legnagyobb vállalati beruházását is egy kínai vállalat hajtja végre

– hangoztatta a miniszter a fogadáson. Kiemelte, hogy Magyarország 2015-ben első európai államként csatlakozott az Egy övezet, egy út kezdeményezéshez, amely csak tovább erősítette a keleti nyitás stratégiájának eredményeit.

Szijjártó néhány órával korábban Nyíregyházán, a Befektetésösztönzési Konferencia sajtótájékoztatóján is Kínát dícsérte. A két beszéd nagyban hasonlított egymásra, így például mindkettőn elhangzott – ha nem is szó szerint ugyanúgy – ez is:

Itt van az újabb őrület, amelynek a német külügyminiszter állt az élére, amely arról szól, hogy hogyan izoláljuk a kínai és az európai gazdaságot. Ez lenne a halálos ítélet az európai gazdaságnak, és ez nem politikai állítás, hanem egyszerű matematika.

A miniszter itt arról beszélt, hogy az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen bejelentette, úgynevezett szubvencióellenes vizsgálat indul a kínai elektromos járműgyártók ellen. Ennek célja megelőzni, hogy a pekingi hátszéllel terjeszkedő kínai vállalatok kiszorítsák az az elektromos autók európai piacáról az uniós vállalatokat. A vizsgálat drasztikusan érintheti Magyarországot, mivel a jelek szerint az Orbán-kormányok kínai akkumulátor-gyárak hazájaként képzelik el Magyarországot a jövőben. Erre utal az is, hogy Szijjártó ezzel zárta nyíregyházi beszédét: