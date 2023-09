Meglepő a sorsa Kínában a Liu testvéreknek: ennyi volt a kényelem

Az olimpiai aranyérmes testvérek Kína felé vették az irányt, és bár országuk megváltozott, kapcsolatuk a magyar korcsolyaszövetséggel és edzőjükkel nem szakadt meg – írta meg az Origo.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Bánhidi Ákos, a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott korábbi edzője és jelenlegi szakmai vezetője, meglepő részletekkel szolgált a Liu testvérek, Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang, kínai pályafutásáról és jelenlegi helyzetükről.

Az Origo szerint Bánhidi a Sport TV Mai helyzet című műsorában elmondta, hogy még mindig tartják a kapcsolatot a fiúkkal, akik az elmúlt hetekben Kínában ismét remekeltek a Kína Kupa állomásain. A tréner hozzátette, hogy bár a testvérek hiánya érezhető a magyar válogatottban, az ő nyomukban járva a fiatalabb korcsolyázók is inspirációt meríthetnek.

Az edző beszélt arról is, hogy azt is elárulta, a magyarországi kényelemnek nyoma sincs Kínában, az olimpiai bajnok testvérpárnak ugyanúgy kollégiumban kell élnie, mint a többi versenyzőnek.

Az életkörülmények közötti különbségek ellenére azonban rendkívül céltudatosak és elkötelezettek az eredményesség iránt.

Bánhidi elmondta, hogy heti kapcsolatban vannak a testvérekkel, és követi, hogyan teljesítenek a versenyeken.

Nemrégiben sikeres válogatóversenyeken vettek részt, és mindketten tagjai a világkupára utazó keretnek, ami azt jelenti, hogy a magyar válogatottal is szembekerülnek majd.

A Liu testvérek 2018-ban megszerezték a magyar sport első téli olimpiai aranyérmét a férfi váltóval, majd Liu Shaoang négy évvel később Pekingben egyéniben is győzött. Most Kínában folytatják pályafutásukat, de az edzőjük szerint mindig is részesei maradnak a magyar korcsolyaszövetség közösségének.