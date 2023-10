Ujhelyi brutálisan nekiment Orbánnak és a Fidesznek: "elvtelen, aljas maffiakormányzás"

Ujhelyi István szokásos vasárnapi hírlevelében gurult be.

Túlzás nélkül állítható, hogy Európa vigyázó szemeit most Pozsonyra vetette az elmúlt időszakban: a most hétvégi szlovák választás kimenetele ugyanis tényleg komoly kihatással lehet a kelet-európai régió politikai egységére, kiemelten akár az Európai Unió belső viszonyaira, de még a geopolitikai pókerjátszmában is lehet jelentősége a későbbiekben, hogy ki és miként határozza meg a szomszédság jövőbeni gondolkodási és viszonyulási irányait. Azt ma reggel már tudjuk, hogy a korábbi kormányfő Robert Fico pártja nyerte a versenyt, de hogy milyen koalíciót tudnak majd létrehozni a lehetséges partnerekkel, még meglátjuk. Az mindenképpen fontos tanulság, hogy a magyarok érdekképviseletére jelentkező – és a NER által nyíltan támogatott – Szövetség most úgy tűnik, hogy végül be sem jut a szlovák Parlamentbe. Hogy ebben mennyi szerepe volt a fideszes hátországnak, nem tudjuk, de sejtjük

- kezdte hírlevelét Ujhelyi István.

Majd arra mutatott rá, hogy "a felületes hírfogyasztók és közéleti érdeklődők Magyarországon (is) elsősorban aszerint értékelték a szlovák belpolitikai helyzet alakulását, hogy a jelöltek közül ki miként viszonyult Orbán Viktorhoz."

Számomra a következő szlovák miniszterelnök esetében nem az fog számítani, hogy a Fidesz kormányfője „bratyiban” van-e vele, vagy sem. Orbán etekintetben egyébként is egy végtelenül elvtelen figura (bár ezt ebben az esetben nevezhetjük a saját szempontjai mentén pragmatikusságnak is), hiszen csak azokkal és addig szövetkezik, akik a saját hatalmi és anyagi érdekeiben a hasznára lehetnek

- kelt ki magából az ellenzéki politikus.

De attól, mert valakit Orbánék nem bírnak, nekünk még nem feltétlenül kell. Az „ellenségem ellensége az én barátom” szlogen persze logikus és jól is hangzik, de nem automatizmus. Biztos vagyok benne egyébként, hogy a Fidesz szűk elitjében (ahol azon kevesek vannak, akiknek még vannak érdemi gondolataik a világról) egymás között ugyanúgy viszolyogva nevetnek Donald Trumpon, mint mi. Annyi különbséggel, hogy kiszámolták: egyedül Trumppal tudják folytatni a simlis bizniszelést, így hát rá teszik meg a téteket, hátha bejön. Business as usual, folks! Nincs tehát itt semmi konzervatív világépítés, meg elvi alapú politizálás, csak sima maffiabiznyákolás, aminek alá van rendelve minden. Most épp a közös hazánk is – hangsúlyozta Ujhelyi.