Orbánék politikája felülírhatta a repülés vérrel írt szigorú szabályait – Hadházy a légi közlekedés veszélyeztetése miatt tesz feljelentést ha nem enged a Wizzair

Hadházy bejegyzése szerint nagyon különböző válaszok érkeztek az állami teherszállító Airbus súlyos hajtómű sérüléseinek körülményeiről és ez egyáltalán nem megnyugtató.



A WizzAir A319 típusú utasszállító repülőgépe a Duna felett az államalapítás ünnepe alkalmából rendezett légi parádén, a héttérben az Országház épülete 2023. augusztus 20-án. MTI/Balogh Zoltán

A válaszok közötti különbségek és a ködös fogalmazás, valamint az Almati repülőtérről kapott információk tovább erősítik azt a több forrásból kapott súlyos gyanút, hogy a hajtómű már az előző napon sérült, a műszak észre is vette azt, azonban “felsőbb” utasításra mégis elengedték a gépet az augusztus 20.-i légi bemutatóra- súlyosan veszélyeztetve a légi közlekedés biztonságát.

A Külügyminisztériumhoz két módon fordultam, parlamenti képviselőként az országgyűlésen keresztül, illetve “sima” közérdekű adatigényléssel is, mindkét alkalommal nagyon konkrét kérdésekkel. Utóbbiban betekintést is kértem a gép dokumentumaiba.

Az előbbire érkezett az első szűkszavú államtitkári válasz, ami szerint a légi show alatt madárral ütközött a gép, utána az átvizsgálás során TOVÁBBI sérüléseket találtak a hajtóművön. Ez persze igaz is lehet akkor is, ha már ELŐTTE is tudtak sérülésről.

A második -nem aláírt, csak pecséttel érkező- válasz sokkal bőbeszédűbb. Határozottan kijelenti, hogy a motor nem a légi bemutatón sérült és annyit írt, hogy a sérülésről a tulajdonos és az üzembentartó (a Külügyminisztérium és a Wizzair) augusztus 20.-án értesült – de azt nem írja, hogy a repülés ELŐTT VAGY UTÁNA. Arról sem ír, hogy a műszaki vagy a repülő személyzet mikor észlelte a sérülést.

A dokumentumokba betekintést kérő igényemre azt válaszolta, hogy nem náluk vannak, nem ők az adatgazdák. Előbbi nyilván igaz, utóbbi nem biztos, mindenesetre a kérésemet elküldtem a Wizzair-nek is.

Időközben újabb információkat is kaptam. Eszerint a sérülés a repülő előző napi, Almati repülőterén történt, tankolás miatti megálló utáni felszálláskor keletkezett és emiatt az ottani egyik pályát akkor rövid időre le is zárták. Az erről szóló NOTAM-ot (értesítést) még nem találtam meg, mivel a legtöbb elérhető adatbázis csak az éppen aktuális táviratokat tartalmazza. Amikor viszont az információt kaptam, érvényben volt az értesítés arról, hogy szeptember 19-én több hétre lezárták az egyik pályát: nyilván javítási munkák miatt.

Közben egy szakértő azt is szemléltette, mi történhetett volna a légi show-n a sérült hajtómű miatt, mit kockáztatott a személyzet, ha “felsőbb utasításra” repültek: “ Ha ez a berepedés esetleg már a demo repülés előtt fennállt, akkor egy terhelésből eredő letörés esetén az egész hajtóművet gallyra vághatta volna, látványos hajtőműtűz és un. pompázs jelenség mellett. Na az lett volna az igazi augusztus 20-i tűzijáték.” Kis magasságon, sűrün lakott terület, sok tízezer néző felett rossz belegondolni is, mekkora felelőtlenség volt, ha a politika valóban felülírta a repülés vérrel írt szigorú szabályait.

Amennyiben a Wizzair is megtagadná a betekintést a dokumentumokba, fentiek miatt feljelentést fogok tenni a légi közlekedés veszélyeztetése miatt.