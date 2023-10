Újabb kínos megszólalás a parlamentben – ismét megtréfálta a Momentumot a bekapcsolt mikrofon

Két hete Gelencsér Ferenc pártelnök értékelte túlságosan őszintén a saját felszólalását: „hú, ezt nagyon elbasztam”.



Fotó: Lőcsei Lajos, a Momentum vezérszónoka felszólal a nemzetiségek jogairól, valamint a választási eljárásról szóló törvény módosítását célzó javaslat vitájában az Országgyűlés rendkívüli plenáris ülésén 2023. június 16-án. MTI/Balogh Zoltán

Ezúttal Lőcsei Lajos megszólalására kaphatták fel többen a fejüket.

Most a Momentum képviselője, Lőcsei Lajos következik. Megadom a szót

– szólította fel a következő felszólalót Kövér László hétfő délután a parlamentben.

Hát jó, basszus

– reagált Lőcsei, aki valószínűleg nem számított arra, hogy már be van kapcsolva a mikrofonja, és ezt mindenki hallja.

Lőcsei Lajos (Momentum) a Borsod megyei Alsózsolcára tervezett akkumulátor-hasznosító üzem ügyében bírálta Csöbör Katalint, a választókörzet fideszes országgyűlési képviselőjét, akit azzal vádolt, hogy nem az üzem ellen tiltakozó helyiek érdekeit képviseli, hanem "helytartóként" viselkedik.

Felhívta a figyelmet arra:

3100-an írták alá az üzem létesítése elleni petíciót, és sem a családjukért és egészségükért aggódó helyiek, sem az alsózsolcai polgármester, sem a képviselőtestület nem kér az üzemből.

Hozzátette: Csöbör Katalin az üggyel kapcsolatban szervezett két korábbi lakossági fórumon sem vett részt, majd amikor október elején mégis elment egyre, akkor is csak "mellébeszélésre, ködösítésre és az önkormányzat hibáztatására" telt tőle.

A kormánypárti politikustól azt kérdezte:

mit csinált a számára átadott petícióval és miért nem saját választóit képviseli.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára úgy reagált:

Csöbör Katalin több alkalommal győzött az említett választókerületben, miközben a baloldal eddig nem kapott kormányzati lehetőséget.

Szerinte ha van párt, ahol felmerül a helytartóság kérdése, akkor az nem a kormánypárt, hanem éppen a Momentum, amely kampányolt román pártok mellett a magyarok ellenében, az olimpia budapesti megrendezése ellen, valamint az ukrajnai háborúba fegyvereket küldött volna. Ezek után jön azzal, hogy ki a helytartó? – tette fel a kérdést.

Kijelentette: a kormány azon dolgozik, hogy munkahelyteremtő beruházásokat hozzon Magyarországra. A tét most az, hogy Magyarországon is jelen lesznek-e a jövő iparágai – hangsúlyozta az államtitkár, aki szerint a Momentum ebbe a versenybe be se nevezne, hanem "simán végignézné", hogy több százezer ember elveszíti a munkahelyét – tette hozzá.