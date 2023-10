Németh Árpád korábban MSZP-s képviselő volt, aztán egyszer csak megvilágosodott, és átállt a Fidesz oldalára.

Németh Árpád/Facebook

Hadházy Ákos legújabb találata egy megafonos politikust, Németh Árpádot érte. Hadházy röviden bemutatja Németh történetét, mégpedig két dolog mentén, ami szerinte különlegessé teszi a helyzetét.

Az első:

1) Miközben teli szájjal ócsárolja „Brüsszelt“, a felesége családi cége összesen 175 millió forint EU-s támogatást kapott az aljas brüsszelitáktól.

És ez még nem minden: a független politikus arra is rámutat, hogy Németh nem volt ám mindig meggyőződéses fideszes.

2) A jómadár korábban sok-sok éven át MSZP-s önkormányzati képviselő volt Győrben, sőt, két cikluson át frakcióvezetőként fejtette ki áldásos tevékenységét. Aztán 2018-ban egyszerre megvilágosodott és beállt fideszesnek. A felesége pedig véletlenül ezután kapta meg a legnagyobb, 83 milliós támogatást. Persze lehet, hogy a megvilágosodásban a 2017-ben kapott támogatások, a meggyőződés megerősödésében pedig a 2020-as is segített. Nem ez lenne az első eset, hogy az EU-s pénzek alakítják a politikai meggyőződést: több ezer polgármestert állított így maga mellé a Fidesz. Jobb esetben csak zsarolta a falvakat, hogy akkor kapnak fejlesztésre pénzt, ha „jól szavaznak“ Rosszabb esetben megvette a polgármestereket kilóra.

Hadházy természetesen a bejegyzésben most is alátámasztja az állításait, amit itt lehet megnézni. De érdemes Németh Facebook-oldalára is rápillantani, ha másért nem, egy kis vérnyomás-emelés kedvéért.