Orbán végre nyíltan kimondta: így gyűjt észrevétlenül milliós támogatottságot a kormány mögé

Újabb nemzeti konzultációval erősítené meg az egységet a választók és az ország politikai vezetése között a miniszterelnök.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor erről a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának péntek reggel, a brüsszeli Közmédia Központban adott interjúban beszélt.

Mi most azt akarjuk, és ezt is fogom javasolni, hogy legyen egy újabb nemzeti konzultáció – fogalmazott a kormányfő. A nemzeti konzultáció egy jó eszköz, arra való, hogy feltegyük a nagyon komoly kérdéseket, most is van 10-11 komoly kérdés, és az embereknek adjunk lehetőséget arra, hogy elmondják a véleményüket – tette hozzá.

Kifejtette, hogy hogyan erősíti a Nemzeti Konzultáció a kormány támogatottságát:

a rendszeresen beérkező milliós válaszszám létrehoz egy nagy támogatottságot a kormány mögött, és akkor a kormány magabiztosan és kellő erőpozícióból tárgyalhat Brüsszelben, akkor is, ha orkánszerű ellenszélben kell ezt tennie