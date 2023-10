Bakondi szerint az EU migrációs politikája az embercsempészeket segíti

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója egy televízióműsorban mesélt a szerinte fennálló veszélyekről – hozta le az MTI.

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszél Rétvári Bencével, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárával az illegális bevándorlás aktualitásairól újságíróknak adott nyilatkozatukon a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtótermében 2023. október 13-án. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Bakondi György figyelmeztetett arra, hogy az EU még mindig nem képes hatékonyan kitoloncolni azokat, akiknek nincs joga Európában maradni. Ehelyett az unió azokat az országokat sújtja, amelyek a határőrizet támogatására helyezik a hangsúlyt, és azoknak kellene fogadniuk a migránsokat, akiknek nincs menedékjoguk. Ez pedig hatalmas migránslétszámot jelentene, amelyet nagy táborokban - migránsgettókban – kellene elhelyezni.

„Az Európai Unió elhibázott migrációs politikája lehetővé tette, hogy emberek az embercsempészek közvetítésével, pénzért, és nem az uniós tagállamok döntése alapján juthassanak be Európába”

- mondta Bakondi.

A főtanácsadó rámutatott arra, hogy a migrációs helyzet folyamatosan romlik. A déli határon a migránsok közötti konfliktusok kezdetben késekkel és botokkal zajlottak, majd súlyosabb fegyverek is bekerültek a képbe, mint például pisztolyok, kézigránátok és géppisztolyok. Ezek a konfliktusok először külterületeken történtek, majd átnyúltak a lakóterületekre is, és még rendőrökre is támadtak a határtérségben.

Szerbia komoly rendőri erőket vezényelt a határ menti területekre, de az elfogott migránsokat nyílt táborokba vitték, ahonnan sokan visszatértek a határ közelébe.

Ezen felül a nyomás is tovább növekszik, 172 ezer felett van a migránsok száma, és több mint ezer embercsempész ellen indult büntetőeljárás Magyarországon.

A magyar kormány a helyzet miatt nemzeti konzultációt indít a migráció kérdésében, hogy meghallgassa a magyar emberek véleményét az új migrációs paktummal kapcsolatban.