Nyudíj – A novemberi emelés után ekkor jön az újabb összeg

A nyugdíjasok alig két héttel a novemberi nyugdíj után kapnak pénzt újra.

Fotó: 123rf.com

Ahogy a korábbi években, 2023-ban is előbb érkezik a nyugdíj decemberben a megszokottnál. A nyugdíj utalás időpontja decemberben 4-e lesz, ez a hivatalos nyugdíj-folyósítási dátum. A nyugdíjakat és egyéb nyugdíjszerű ellátásokat a Magyar Államkincstár utalja, a posta pedig az egyéni kifizetési naptárak szerint kézbesíti a járandóságokat. A 2023. novemberi nyugdíjemelést követően decemberben már emelt nyugdíjösszeg érkezik majd az időseknek

- számol be a Pénzcentrum.

Az is könnyen megtudható, hogy ki mennyi nyigdíjat kap.

A decemberi nyugdíj ugyanúgy emelt összegű nyugdíj, ahogy már a novemberi kifizetés is volt. Novemberben 3,1 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak az októberi nyugdíjhoz képest, decemberben is erre az emelt összegre lehet számítani. Viszont novemberben nemcsak az emelt nyugdíj, hanem a visszamenőleges kompenzáció is érkezett, ez megzavarhatja a nyugdíjasok számításait