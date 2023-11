Kocsis Máté: "Gyurcsány-pártjának összes tagozatát egyben, élükön egy megszállott politikai természetgyógyásszal, úgy elvertük, mint jég a határt"

Kocsis Máté szerint "a tét Magyarország szuverenitása, ami nem vicc és nem játék."



Fotó: Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője beszédet mond a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség tisztújító kongresszusán a Hungexpón 2023. november 18-án. MTI/Koszticsák Szilárd

A Fidesz frakcióvezetője beszédében elmondta, hogy az első szó a gratulációé, mert az előző kongresszus óta lezajlott egy országgyűlési választás, amelyen az ellenfeleiket,

Gyurcsány-pártjának összes tagozatát egyben, élükön egy megszállott politikai természetgyógyásszal, úgy elvertük, mint jég a határt. Gratulálok mindenkinek a szép eredményhez.

Miután feltette a kérdést, hogy mit csinált az ellenfelük, sorban ostorozta az ellenzéki pártokat.

Arról tájékoztatott, hogy az Árnyékkormány kezdeményezésére megalakult az Országgyűlésben a mesterséges intelligencia munkacsoport, nyilván velük született hiány miatt alakult ez meg. „Kinek mit intézett a kormánya, ugye.”

Kocsis Máté szerint a momentumos politikusok felszólalásait már egy ilyen program írja, „és talán jobb is így”. Velük kapcsolatban még elmondta, hogy nemrég azt találták mondani, hogy a Dohány utcai zsinagógában ezentúl szentmiséket is tartanak, illetve Fekete-Győr András kiszámolta, hogy a 2032-es olimpia 2030-ban lesz.

Azok is ők voltak, akik idén hetekig birkóztak egy építési kerítéssel. Nagy segítség volt ez minden magyar családnak.

Kocsis Máté szerint a Párbeszéd „nagyon nehéz időket él”, mert „az amerikai baloldal el van most foglalva a háborúval, nem tudnak velük elég időt tölteni, ráadásul a szavazóik száma is még a saját felméréseik alapján is elérte a nullát".

Úgyhogy most itthon új gazdatestet keresnek a választásokra.

A DK-t a baloldal „csődör pártjának” nevezte, szerinte Gyurcsány Ferenc emberei folytatták a főváros kirámolását, megbüfiztették a baloldali kis pártokat, mindent megtettek Brüsszelben a hazájuk ellen – idézi az Index.hu.

Kocsis Máté szerint az ellenzék megcsinálta azt, amit 1990 óta senki. Külföldi milliárdosok pénzéből akartak itthon kormányra kerülni.

