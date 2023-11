Márványtáblába véste a számlaszámát a Hit Gyülekezete – A Megváltó őket is felkeresné és kalapáccsal verné le ezt a táblát

Hadházy Ákos Facebook-oldalán számolt be arról, hogy márványtáblába véste a számlaszámát a Hit Gyülekezete Mátészalkán.

A politikus kitért arra is, hogy ez az a gyülekezet, amelynek az adományokból milliárdossá vált vezetője a 2022-es választás előtti nagygyűlésen nyíltan kampányolt a Fidesz kormány mellett.

Ezzel persze nincsen egyedül, ezt a történelmi egyházak lelkészei is gyakran megtették a szószékeken, a bőséges állami támogatások reményében. Persze nagyon sok olyan valódi papja maradt az egyházaknak, mint pl Gyulay Endre nyugalmazott püspök, aki az "állványimádó egyházak" veszélyéről írt.

De mintha nem ők lennének többségben. A feltűnő pénzsóvárságnak is következménye, hogy a legutóbbi népszámlálási adatok alapján feltűnően beesett sok egyház, így a Hit Gyülekezete tagjainak a száma is. Ahol nem volt ilyen visszaesés, az Iványi Gáborék Evangéliumi Testvérközössége. De őket éppen most nyírja ki Orbán.