Kovács Zoltánt legyőzte egy grafikon: A posztja szerint a fideszesek Magyarország rovására is támogatnák Ukrajnát

Elképesztő öngólt lőtt a kormánybiztos.

Kép: Kovács Zoltán / Facebook

Kínos csapást mért önmagára Kovács Zoltán, amikor az X-en a Nézőpont Intézetre hivatkozó grafikont osztott meg. A grafikonok ugyanis éppen az ellenkezőjét mutatják annak, mint amit ír róluk a kormány nemzetközi kommunikációért felelős kormánybiztosa.

The latest poll by Nézőpont reveals substantial opposition to financial aid and armament support for Ukraine.

Overall, 69% of Hungarians oppose financial aid until Hungary receives its EU funds, with this sentiment especially strong among Fidesz voters (94%). Left-wing… pic.twitter.com/Rm4pUDvouw