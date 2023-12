A Politico szerint Emmanuelle Macron francia elnök a hét végére meghívta Párizsba Orbán Viktor magyar kormányfőt, hogy személyesen győzze meg a kompromisszumról. Orbán előzőleg többször is azt követelte, hogy vegyék le az ukrán csatlakozás témáját a jövő heti EU-csúcs napirendjéről.

Ahogy korábban mi is megírtuk, hétfőn Orbán Viktor ismét levelet írt Charles Michelnek, amiben azt kéri az Európai Tanács elnökétől, hogy vonja vissza döntését, és vegye le a decemberben esedékes uniós csúcs napirendjéről Ukrajna csatlakozási tárgyalását.

Orbán már november közepén is írt az ügyben Charles Michelnek. Ebben a magyar miniszterelnök azzal fenyegetett, hogy kisiklatja az Ukrajnáról szóló tárgyalásokat, ha az uniós vezetők nem kezdenek stratégiai megbeszélésbe arról, hogyan kezeljék a keleti EU-tagjelöltet. Orbán zsaroló levele után a Karmelitába jött az Európai Tanács elnöke.

A Politico kedd reggeli hírlevele azt írja, az uniós nagykövetek kedden ülnek össze, hogy megvitassák a napirendi pontokat, amik között szerepel annak eldöntése, hogy megkezdjék-e a csatlakozási tárgyalásokat Moldovával és Ukrajnával.

A levelet idéző Politico hírlevele egy uniós diplomatára hivatkozva azt írja, hogy „27 tagországból 26 továbbra is kész a tárgyalások megkezdésére.”

A levél, illetve Orbán esetleg vétója érzékelhetően foglalkoztatja a Tanács tagjait. A hírlevél szerint Emmanuelle Macron francia elnök a hét végére meghívta Párizsba Orbánt, hogy személyesen győzze meg a kompromisszumról.

Vannak várakozások, melyek szerint az Európai Tanácsban döntés születhet az ukrán EU-csatlakozáshoz szükséges tárgyalások megkezdéséről. A politikai és technikai előkészületek jelenlegi állapota alapján ezek a várakozások megalapozatlanok

– olvasható abban az Orbán Viktor által jegyzet levélben, melyben a magyar miniszterelnök Ukrajna csatlakozásának levételét követeli a jövő heti EU-s csúcs napirendjétől.

Ebben a magyar kormányfő amellett érvel, hogy

a téma tárgyalása „a konszenzus nyilvánvaló hiánya” miatt „elkerülhetetlenül kudarchoz vezetne”.

Orbán szerint a Tanács addig nem hozhat nem kulcsfontosságú döntést a kérdésben, amíg nem születik egyezség egy jövőbeli, Ukrajnával kapcsolatos stratégiáról.

A Politico francia és brüsszeli forrásai közül többen azt valószínűsítik, hogy Orbán csak alkudozik, és még több uniós forrás felszabadítását próbálja meg kikényszeríteni a maga módján.

Abban nincs egyetértés, hogy a magyar kormányfő belemegy-e a tárgyalások megnyitásába, de valamilyen, legalább rövidtávon érvényes támogatást valószínűleg kész megszavazni Ukrajnának.

Kovács Zoltán államtitkár Brüsszelben eközben arról beszélt, hogy egy részben megszállt, háborúban álló ország, nem működő demokratikus intézményekkel nincs készen a csatlakozási tárgyalásokra. Azt a feltételezést visszautasította, hogy Orbán forrásokat próbálna kizsarolni az unióból.

A múlt heti kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, majd péntek reggeli rádiós nyilatkozatában Orbán is kijelentette, hogy támogathatatlannak tartják Ukrajna EU-csatlakozását, noha Kijev jelezte, hogy meghátrál az egyik legfontosabb vitás pontban, a kárpátaljai magyarokat érintő nyelvtörvénynél – a tervezett változásokat már be is mutatták.