Lázad a NER ellen az Orbánék által megszállt államigazgatás a recski bányakatasztrófa ügyében

Több jogsértést is feltárt az a bányahatósági vizsgálat, amelyet a recski sárlavina után rendeltek el, melynek során a kőbányából elszabadult sárfolyam a falu házaira ömlött.

A fideszes recskiek házát ugyanúgy elöntötte a sárlavina. Forrás: Google Maps

A június 8-ai heves esőzés által indított sárlavina miatt több mint 50 embert keltett azonnal kiköltöztetni, akadt köztük olyan, akit szó szerint menekíteni kellett – írja a 24.hu.

A hatósági dokumentum szerint a fideszes Kósa Lajos barátjaként ismert Fiák István tulajdonában álló vállalkozás (Andezit-Bau Kft.) többszörösen is szabálytalanul működött. A közérdekű adatigényléssel megszerzett, az országos bányakapitány, Káldi Zoltán által szignózott őszi dokumentum eddig nem is ismert információkat tartalmaz arról, mi vezethetett a több tucat ember azonnali kiköltöztetéséhez vezető, NER-közeli bányánál történt ipari balesethez.

A recskiek többször is tiltakoztak a fejük fölé rakott kőbánya közelsége miatt, egyikük megjósolta, hogy egy nagyobb esőzés a bánya szélét lemossa majd a helyiek ingatlanjára. Az iszapömlés után a magyarországi bányavállalkozásokat felügyelő állami hivatal, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága azonnali vizsgálatot rendelt el.

Az októberi szövegezésű dokumentum egyik sajátossága, hogy az a jelentős következmény, miszerint a bánya területéről indult iszapömlés elérte a recski lakóingatlanokat – amelynek következtében ott kilakoltatást kellett végezni –, egyszerűen nem szerepel a szövegben, ahogyan az sem, hogy mindez milyen károkat okozott a lakóingatlanokban.

A bejelentés utáni hetekben az országos bányahatóság ellenőrei kétszer is ellátogattak Recskre. Mind a kétszer magukra hagyta őket a bánya valamelyik prominense:

Június 29-én szintén volt egy újabb ellenőrzés. Ekkor már Nagy István a „bányavállalkozás ügyvezetője az ellenőrzés kezdetekor megjelent, azonban 12:00 órakor az ellenőrzés közben távozott, a jegyzőkönyv felvételénél nem volt jelen, így a jegyzőkönyvvel kapcsolatban nyilatkozatot sem tett.” Megkérdeztük Fiák István tulajdonostársát, miért hagyta ott az állami ellenőröket, ám írásbeli érdeklődésünkre Nagy ezúttal sem válaszolt. Mihalecz József sem tudta megmondani nekünk, hogy Nagy miért távozott az ellenőrzés közben.

Nagy Sándor recski polgármester elmondta, Fiákék nem ott kezdték el a bányászati tevékenységet Recsken, amiről korábban tájékoztatták a települést. Ezt megerősítette a bányakapitányság vizsgálata is.

A vizsgálat felrója Fiák cégének, hogy a bányatelken azonnal és lényegében egyszerre kiirtották a teljes növényzetet, látványos tájsebet okozva, ami többek közt azért is lett súlyos fejlemény, mert ha nem vágtak volna ki mindent azonnal, akkor a növénytakaró jobban megfogta volna a hirtelen lezúduló nagy csapadékmennyiséget.

A jogsértés a MÜT-től eltérő területeken történt letakarítás és depó (szabálytalan) elhelyezése során valósult meg.

A bánya felelős műszakivezető-helyettese, Mihalecz József nem kívánta kommentálni a bányahatóság megállapításait. Szerinte a sárlavina a „nagy mennyiségű, előre nem jelezhető eső miatt” történt. Egy nyári beszélgetés során Mihalecz azt ugyanakkor elismerte, hogy a területi csapadékmennyiségeket évekre visszamenőleg nem ellenőrizték a bánya megnyitása előtt, Ha ezt megtették volna, számukra is kiderült volna, hogy Recsken és környékén a közelmúltban a nyárinál nagyobb villámárvizek is voltak már, azaz felkészülhettek volna ekkora mennyiségű eső lehetőségére is.