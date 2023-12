A Magyar Nemzetnek adott interjújában Nagy Feró kifejtette, hogy szerinte a világ nagy hazugsága, hogy a „demokrácia nyugati formáját az egyetlen lehetséges igazságként adják elő”, és aki szerint a liberális kifejezésnek nincs is meg az értelme. A Kossuth-díjjal is kitüntetett Nagy Feró egyébként visszatérő vendég a fideszes eseményeken, a novemberi kongresszuson is ott volt. A zenész hétvégén a Beatrice 45 jubileumi nagykoncertre készül.

Az a világ nagy hazugsága, hogy a demokrácia nyugati formáját az egyetlen lehetséges igazságként adják elő. A liberális kifejezésnek meg nincs is meg az értelme. A demokrácia nagyon fontos lehetne, de sajnos el van torzítva, a demokraták így aztán nem is demokratikusan működnek. Számomra az nem demokrácia, ha „beverik a pofámat”, mert olyat mondok, ami nem a kedvükre való

– válaszolta Nagy Feró a Magyar Nemzetnek arra a kérdésre, hogy „mi a legnagyobb fenyegetés, amivel szemben lázad ma a rockzene”.

Én mindig vállaltam ezt, és nem zavar, ha azért bántanak, mert szimpatizálok a kormánypárttal és Orbán Viktorral, akihez hasonló nagy formátumú politikus nincsen ma a világon

– mondta Nagy Feró.

A Beatrice frontembere arról is beszélt a lapnak, hogy szerinte a magyar könnyűzenei élet hetven százaléka jobboldali, nemzeti érzelmű, csak kevesen vannak, akik ezt be is vallják, mert félnek kimondani. Nagy Feró szerint a rockzenész mindig politizál, lesz politikai üzenet a hétvégi, jubileumi Beatrice 45 nagykoncerten is.

Azt is mondta, hogy szerinte a Beatrice most is rendszerellenes, most épp azért, mert „az Európai Unió ellen vagyunk”.

Most azért vagyunk rendszerellenesek, mert az Európai Unió ellen vagyunk. A rockzene mindig is politizált. Aki játssza a függetlent, az általában baloldali, nincs olyan, hogy valaki független – szerintem. Ez képmutatás. Engem viszont nem érdekel, hogy azért, mert híve vagyok Orbánnak, valaki nem szeret.

Nagy Feró elmondta: