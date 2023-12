Arab nyelvű táblák fogadják a Börzsönybe kirándulókat

A Börzsönyben kirándulók új táblákkal szembesülhetnek mostanában.

Leginkább a fideszes törzsközönségnek készült, bár úgysem értik, mit jelent a felirat. Forrás: Telex

A puskájával lövésre készülő vadászt ábrázoló táblán magyar felirat nincs, de öt különböző nyelven jelzik, hogy a területen intenzív vadászat zajlik és az erdőben veszélyes tartózkodni, köztük arabul is – írja a Telex. Nem tudni, hogy ki helyezte ki a táblákat, a Duna-Ipoly Nemzeti Park illetékese sem tudta ezt megmondani.

Szeptemberben a Börzsönyben is megjelentek az embercsempészek és az illegális bevándorlók, akik a szlovák határ felé tartanak. Diósjenő polgármestere pedig egyenesen arról írt, hogy migrációs főútvonallá vált a Börzsöny. Székely József most arról számolt be a Telexnek, hogy szeptember végére szinte teljesen megszűnt az idegenek mozgása a környező erdőkben, amit sokan összefüggésbe hoznak a szlovákiai választásokkal. A kampányban a későbbi győztes Robert Fico, Orbán szintén populista, bár „balosnak” megmaradt kebelbarátja migránsokkal riogathatta a választókat.