A részletek egyelőre nem nyilvánosak, de ennyi már kiszivárgott.

MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Most derült ki, hogy milyen elnevezésű megállapodásokat kötött a magyar miniszterelnök, amikor októberben egyedüli európai vezetőként részt vett a pekingi programsorozaton, ahol Putyinnal is volt találkozója. A külügyi tárca összesen tíz dokumentum címét adta meg, amelyek érintik a gazdaságot, az oktatást és még az adóhatóságunkat is – írja az economx.hu.

Szabó Tímea országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére válaszolva Magyar Levente külügyi államtitkár bemutatta, hogy a magyar és kínai miniszterelnök jelenlétében az alábbi megállapodások aláírására került sor 2023. október 16-án Pekingben:

Kínai-Magyar "Övezet és Út" együttműködés kiemelt projektjeinek listája;

Ipari és befektetési együttműködés közös elősegítéséről szóló együttműködési megállapodás;

Egyetértési megállapodás a digitális gazdaság területén történő együttűködés erősítéséről;

Egyetértési megállapodás a technológiafejlesztés területén történő együttműködésről;

Egyetértési megállapodás a zöld és alacsony szén-dioxid-kibocsátású fejlesztési együttműködésről;

Jegyzőkönyv zsíros gyapjú Magyarországról a Kínai Népköztársaságba történő importjáról;

Oktatási Együttműködési Program a 2023-2026 évekre vonatkozólag;

Egyetértési megállapodás a digitális gazdasági fejlesztés területén történő együttműködés erősítéséről;

Kínai Népköztársaság Vám Főigazgatósága és Magyarország Nemzeti Adó- ás Vámhivatala között az ellátási lánc összekapcsolhatóságára vonatkozó együttműködés megerősítéséről szóló Egyetértési Megállapodás.