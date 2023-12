Gyurcsány szerint a rendszerváltás óta nem alázta meg senki ennyire az országot, mint Orbán Viktor

Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára is úgy gondolja, hogy Orbán Viktor nem képviselte, hanem megalázta Magyarországot.



Fotó: Facebook / Gyurcsány Ferenc

Ahogy korábban mi is megírtuk, Orbánt kiküldte kávézni a német kancellár, hogy szavazhassanak Ukrajnáról. Olaf Scholz a kör alakú tárgyalóasztalnál összegyűlt uniós kollégái előtt intézte a magyar vezetőhöz az ajánlást, miután Orbán nem volt hajlandó megszavazni Ukrajna uniós csatlakozásának megkezdését. Orbán el is hagyta a termet, így a maradék 26 uniós vezető a szükséges egyhangúsággal – amely az uniós szabályok szerint akkor is teljesül, ha egy vezető hiányzik – jóváhagyta a tárgyalások megkezdését. A belga kormányfő is keményen nekiment a magyar miniszterelnöknek, de Gyurcsány Ferenc is megtrollkodta Orbánt.

Orbán Viktor nem turista volt Brüsszelben. Magyarországot képviselte az Európai Tanácsban. Amikor úgy döntött, hogy más kérésére elhagyja a termet, akkor a tárgyalóasztalnál nem Orbán Viktor, hanem Magyarorszag széke maradt üres

- olvasható Dobrev Klára bejegyzésében, amit Gyurcsány Ferenc is megosztott közösségi oldalán.

Véleményük szerint a kormányfő lemondott az egy nappal korábban általa sorskérdésnek nevezett ügy képviseletéről, önként adta fel Magyarország pozícióját.

Magyarország saját miniszterelnöke miatt szorult a folyosóra. A rendszerváltás óta nem alázta meg senki ennyire az országot. Most saját miniszterelnöke. Orbán Viktor.