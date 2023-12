Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője "egyedülálló gyakorlatnak" nevezte azt, ahogyan Olaf Scholz német kancellár az ukrajnai csatlakozási tárgyalások ügyében megtartott szavazás idején Orbán Viktor miniszterelnököt elküldte kávézni.

Ahogy korábban mi is megírtuk, Orbánt kiküldte kávézni a német kancellár, hogy szavazhassanak Ukrajnáról. Olaf Scholz a kör alakú tárgyalóasztalnál összegyűlt uniós kollégái előtt intézte a magyar vezetőhöz az ajánlást, miután Orbán nem volt hajlandó megszavazni Ukrajna uniós csatlakozásának megkezdését. Orbán el is hagyta a termet, így a maradék 26 uniós vezető a szükséges egyhangúsággal – amely az uniós szabályok szerint akkor is teljesül, ha egy vezető hiányzik – jóváhagyta a tárgyalások megkezdését. A belga kormányfő is keményen nekiment a magyar miniszterelnöknek, de Gyurcsány Ferenc is megtrollkodta Orbánt.

A magyar kormányfőnek az uniós csúccsal kapcsolatos kijelentéseire reagálva Peszkov kijelentette: