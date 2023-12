Orbán brüsszeli kisétálásán gúnyolódik Gyurcsány.

Ahogy korábban mi is megírtuk, Orbánt kiküldte kávézni a német kancellár, hogy szavazhassanak Ukrajnáról. Olaf Scholz a kör alakú tárgyalóasztalnál összegyűlt uniós kollégái előtt intézte a magyar vezetőhöz az ajánlást, miután Orbán nem volt hajlandó megszavazni Ukrajna uniós csatlakozásának megkezdését. Orbán el is hagyta a termet, így a maradék 26 uniós vezető a szükséges egyhangúsággal – amely az uniós szabályok szerint akkor is teljesül, ha egy vezető hiányzik – jóváhagyta a tárgyalások megkezdését.

Ezt a kivonulást parodizálta ki Gyurcsány Ferenc, aki kávéval a kezében posztolt.

Kávé a folyosón. Magamtól jöttem, nem kiküldtek. Boldog karácsonyt!

– ezzel a szöveggel tett közzé kávézós, karácsonyfás fotót magáról Gyurcsány Ferenc a Facebookon.

Németh Helga a poszt alá azt írta,