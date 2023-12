Budapest ellen döntött a Kúria, szabad az Államkincstárnak milliárdokat leemelnie a főváros számlájáról

A Kúria szerint mindenben igaza van az Államkincstárnak, fizetnie kell a szolidaritási adót a Fővárosi Önkormányzatnak.

Varga Mihály pénzügyminiszter. Kép: MTI/Hegedüs Róbert

5,6 milliárd forintot emelt le november végén a főváros számlájáról a Magyar Államkincstár, a pénzt a jogilag is vitatott szolidaritási adóra hivatkozva szedték be. Jogerős bírósági döntés mondta ki, hogy a kormány nem vehet le több pénzt a főváros számlájáról – írta erről Karácsony Gergely főpolgármester, aki az eset után Varga Mihály pénzügyminiszter lemondását követelte.

Döntött a Kúria: Karácsony Gergely nem kap mentességet a szolidaritási adó megfizetése alól

– jelentette be csütörtökön Varga. A miniszter szerint a Fővárosi Ítélőtábla által megítélt azonnali jogvédelem október 17-én lejárt, a Kúria ezen felül még hatályon kívül is helyezte az Ítélőtábla határozatát. A Kúria teljes egészében elfogadta a Kincstár fellebbezésében leírt indokokat, azaz a Kincstár ezidáig teljesen jogszerűen szedte be a főváros adótartozását.

Budapestet tehát bírósági végzés szerint ideiglenesen sem illeti meg védelem, fizetnie kell a sarcot.