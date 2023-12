Orbán Viktor úgy értesült, hogy az Európai Parlament embereit is Soros György irányítja

Az Európai Parlament Soros György által irányított emberei folyamatosan zsarolják az Európai Bizottságot, hogy ne adja oda a pénzt Magyarországnak. Azért, mert ezt a pénzt el akarják juttatni Ukrajnának.



Nem kevés összegről beszélünk, Magyarországnak mindösszesen 32 milliárd euró jár – mondta a miniszterelnök a Hír TV Napi aktuális műsorának adott interjúban csütörtök este.

Orbán Viktor kijelentette: ebből a 32 milliárdból most 10-et begyűjtött Magyarország, de még további 22 milliárdot meg kell szerezni. Úgy fogalmazott, hogy

"tíz null ide", de 22 milliárd még lóg a levegőben, de az összeg "több mint nagy valószínűséggel begyűjtött forrásnak tekinthető".

Kijelentette: ha ezt a pénzt Ukrajnába küldik és ha úgy van, ahogy az amerikai külügyminiszter mondta, vagyis az összeg 90 százaléka amerikai cégeknél landol, akkor ez nekik nem olyan rossz üzlet – jegyezte meg. Szerinte most azért olyan hangos az "óbégatás", mert az összeg 10 milliárd euróval csökkent, azt ugyanis a bizottság oda kellett, hogy adja Magyarországnak.

A miniszterelnök azt mondta, az Európai Unió alapgondolata jó, Magyarország nem akarja otthagyni az európai közösséget, hanem át akarja venni a politikai irányítást Brüsszelben. Tervünk nem az, hogy otthagyjuk, hanem hogy elfoglaljuk az Európai Uniót – fogalmazott.

Hozzátette: az európai népek együttműködése, közös piac kialakítása, egymás erősségeinek összeadása, gyengeségeink orvoslása közösen, mind jó gondolatok, jól szolgálhatják Magyarország érdekeit.

A kormányfő szerint arra azonban nincs szükség, hogy egy szuperállamot hozzanak létre, amely folyamatosan elszívja a tagállamok jogköreit, megzsarolja, megbünteti, kioktatja őket, "provinciaként" kezeli őket.

"Nekünk nem ilyen Brüsszel kell", hanem olyan, amely kiáll a nemzetek megbecsülése, szuverenitása mellett, hagyja, hogy az országok a saját kulturális hagyományaik alapján eldöntsék, miként kívánnak élni. Szabályozza a piacot, de nem akarja megmondani, hogy éljen egy lengyel, egy magyar vagy egy portugál

- tette hozzá.

[caption id="attachment_375577" align="alignnone" width="1200"] Orbán Viktor miniszterelnök (j) interjút ad Bayer Zsolt műsorvezetőnek a Hír TV stúdiójában 2023. december 21-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher[/caption]Győzni kell a következő európai parlamenti választáson és át kell venni Brüsszel politikai irányítását – jelentette ki a miniszterelnök.

A miniszterelnök szerint akik ma Brüsszel középpontjában vannak, olyasmit gondolnak a világról, ami Magyarországra nézve kifejezetten kártékony.

"Ők azt gondolják, hogy a nemzetek korszaka elmúlt", ezért Brüsszelnek és az EU-nak a nemzetek helyett egy új szuperállamként, egy új egyesült államokként kellene léteznie – mondta. Hozzátette: azt is gondolják, hogy a magyar családfelfogás, gyermekvédelmi rendszer "kőkorszaki", a világ most már az azonos neműek közötti házasságról és "a nemváltó életkísérletekről" szól.

A Brüsszelt uraló erők azt gondolják, jó, ha Európának nincsenek védett határai, mert "milyen szép dolog is az, hogy ha a világ nélkülözői mind idejönnek Európába, és itt összekeveredve a bennszülöttekkel egy új minőségű civilizációt hoznak létre".

Szólt arról is, hogy ma az Egyesült Államok nagyobb nehézség nélkül képes érvényesíteni szinte minden érdekét Brüsszelben.

Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdésével kapcsolatban azt mondta, csak akkor van értelme a tagjelöltségről beszélni, ha a távolság a jelentkező ország és a fogadó EU között áthidalható. Megismételte javaslatát, hogy az ukránoknak inkább stratégiai partnerséget kellett volna ajánlani.

Hangsúlyozta, Ukrajna uniós csatlakozására nincsen felkészülve az európai közösség, ráadásul egy olyan országról van szó, amelynek a területén orosz katonák állomásoznak. Őket is felvesszük? – tette fel a kérdést.

Az Ukrajnának szánt uniós pénzügyi támogatásról Orbán Viktor azt mondta, erről lehet beszélni,

hiszen az országot megtámadták, súlyos gondjai vannak, bár nem bánt jól a magyarokkal, "sőt kifejezetten gyötörte" őket, egy ilyen helyzetben mégis lehet pénzügyi segítséget adni.

A miniszterelnök szerint az nem világos, miért kellene négy évre előre 50 milliárd euróról döntést hozni, amikor nem lehet tudni, mi lesz a fronton két hónap múlva.

Elmondta azt is, hogy ez a támogatás plusz költségvetési befizetéssel, illetve hitelfelvétellel is járna a tagállamoknak. Magyarország a költségvetésből a neki járó forrásokat nem kapja meg, és most Ukrajnának akarnak odaadni olyan pénzt, ami nincs is meg. A végén odajutnak, hogy a magyarok pénze egyszer csak Ukrajnában köt ki – indokolta azt, miért vétózta meg az ezzel kapcsolatos döntést az Európai Tanács múlt heti ülésén.

A kormányfő azt mondta, az elmúlt években az EU "elgyengült", elvesztette akcióképességét, "végtelenül bürokratikus", nehézkes és megosztott. Ezzel magyarázta azt, hogy nem vette fel még tagjai közé a nyugat-balkáni országokat, holott csatlakozásuk földrajzilag indokolt.

A gazdasági együttműködésről Kínával azt mondta:

a Kínával, Vietnammal, Oroszországgal való kereskedelemben "hosszú sorban" vannak előttünk uniós tagállamok. Azért támadnak bennünket, hogy kihagyjanak belőle, nem akarnak versenytársakat.

"Ez a vita, ez egy csali valójában", amit a magyar értelmiség nagy része azonnal be is kap, mert úgy érzi, ez egy "fantasztikus lehetőség" arra, hogy megvitassa Magyarország identitását – mondta.

Orbán Viktor hangsúlyozta, Magyarországnak az az érdeke, hogy elfogadja: a kultúrájában, a területén találkozik az, amit Keletnek és Nyugatnak hívnak. Ez akkor is igaz, ha NATO- és EU-tag Magyarország. Ezt nem eltagadni kell, nem "kompországosdit kell játszani", ebben óriási lehetőség rejlik, amelyre stratégiát kell építeni – mondta.

