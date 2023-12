Úgy tűnik, hogy aktívan részt vettek a szerb és a szlovák választásokon.

Habony Árpád, Faragó Csaba – a Századvég külügyi igazgatója – és az alapítvány további munkatársai közvetlenül dolgoztak az októberi szlovákiai választásokon – tudta meg a 444.hu a VSquare oknyomozó szervezettől.

Habonyék tavaly tűntek fel először Peter Pellegrini pártja, a Hlas körül, kapcsolatuk a pártban a VSquare szerint Matús Sutaj Estok volt, aki azóta Szlovákia belügyminisztere lett. Ahogy azonban Robert Fico pártja, a Smer népszerűsége nőtt a közvélemény-kutatásokban, Orbán embereinek száma is megnőtt, a források szerint

a Smerrel való magyar együttműködés még Fico választási győzelme után is erős maradt.

A VSquare szerint a Századvég közvélemény-kutatásokat és részletes felméréseket készítettek Fico pártjának arról, hogy melyik politikai üzenetek működnek a legjobban. Azt is írták, a Századvég a szerbiai választásokon is aktívan részt vett, Faragó segített a Vucic-párti Vajdasági Magyarok Szövetségének jó eredményt elérni. Habonyék a lengyel választásokon is dolgoztak, de az inkább rosszul sült el.

Orbán Viktor kulcsfontosságú kampányemberei tehát titokban segítették a magyar miniszterelnök külföldi szövetségeseit a közelmúltbeli európai választási kampányok során – foglalta össze a VSquare a tanulságot. Rámutattak, hogy ennek fényében különösen érdekes, hogy Orbán rendszeresen vádol más országokat a belügyekbe való indokolatlan beavatkozással.