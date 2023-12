Járai Máté szánalmasnak érzi magát

A Jászai Mari-díjas színész nehezen tudja feldolgozni a történteket.



A Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor vendége volt Járai Máté, Lakatos Márk és Gáspár Laci is.

A műsorban Hajdú Péter szóba hozta Járai Máté korábbi coming out-ját is, amiről a színész azt mondta, nem bánta meg, hogy elmondta, biszexuális. Járai többek között azt is elárulta, szerinte még mindig nem dolgozta fel, hogy január végén kirúgták a Reggeliből, ami miatt pszichológushoz is járt. A csatorna egyébként néhány hónap különbséggel vált meg Lakatos Márktól és Járai Mátétól, a döntés mindkettejüket megviselte.

Én annyira nehezen dolgoztam fel, hogy egyébként, ha igazán őszinte akarok lenni, még ma sem

- jelentette ki Járai, hozzátéve, hogy azért is volt nehéz számára, mert ez volt az első eset az életében, ahol nem ő vetett véget a "kapcsolatnak".

Ezután elárulta azt is, hogy picit szánalmasnak érzi magát amiatt, hogy közel egy év után még mindig nem sikerült feldolgoznia ezt a veszteséget – írja a Blikk.hu.

Valahányszor bemegyek, mindig azt érzem, hogy 'miért a vendégek helyén ülök?'

- mondta.