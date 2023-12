Nyitrai Zsolt közösségi oldalán posztolta a Feróval közös videót.

Nyitrai a miniszterelnök főtanácsadójaként felelős a gondosóra-programért, ami egy nagyjából 104 milliárd forintos projekt. Ennek lényege, hogy minden 65 év feletti magyar állampolgár kaphat egy „gondosórát”, aki jelentkezik érte. Ez egy olyan készülék, amit az idősek a nyakukban vagy a karjukon viselhetnek, és amin keresztül egyetlen gombnyomással segítséget kérhetnek, ha bármilyen bajuk esik.

Nagy szerencse, hogy már a 77 esztendős, Fidesz-kedvenc Nagy Feró is beillik a korcsoportba, így ugyanis gond nélkül promózhatja a kormány projektjét, hálálkodhat a Fidesznek. Most pedig meg is tette: Nyitrai Zsolt ellátogatott hozzá, hogy személyesen adja át a készüléket, ennek alkalmából pedig koccintottak is egyet.

Nyitrai arcán látszik, hogy kicsit tart a feles lehúzásától, így talán nem véletlen, hogy az ivás pillanatát már levágták a videó végéről: