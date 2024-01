Hadházy Ákoshoz újabb érdekes fejlemények érkeztek be a kormány által osztogatott laptopok kapcsán.

illusztráció, MTI/Illyés Tibor

Ahogy megírtuk, a kormány a magyar diákoknak 120 ezer laptopot osztott ki, amit elvileg egy 220 milliárd forintos projekt keretében finanszírozott a „gonosz Brüsszel”. A képviselő több forrása szerint is egészen silány gépeket kaptak a gyerekek, nagyon drágán. És ez csak a jéghegy csúcsa, hiszen azóta kierült, hogy még a laptopok felmatricázásával is mutyizott a kormány, erről itt írtunk részletesebben.

Most pedig úgy tűnik, hogy a laptopok még használtak is voltak.

– írja bejegyzésében Hadházy Ákos.

„Egy budapesti gimnazista szüleitől kapott információk alapján már az is kijelenthető, hogy az újként kiadott, a Klebelsberg Központ leltári matricájával ellátott gépek legalább egy része HASZNÁLT” – teszi hozzá. Majd a független politikus idézi az érintettektől kapott levelet is:

A látszólag új, dobozos, mindenkinek teljesen egyforma laptop elindításakor érdekességekre bukkantunk: Több mappa volt a kezdőképernyőn és beazonosítható az ember is, aki használta, 2022-es fájlokat is találtunk rajta. Családi fotókat, munkahelyi felmondást, kriptovalutázás elszámolásokat, munkahelyi referencia-fotókat. Beazonosítható a felhasználó: név, bankszámlaszám, anyja neve, lefotózott lakcímkártya és személyi igazolvány, illetve kb. minden is benne van a tárolt dokumentumokban.