Egyre több intézményben nem elérhetőek egyes ellátások.

MTI/Balogh Zoltán

A Nemzeti Népegészségügyi Központ a hétvégén húsz olyan úgynevezett kijelölő határozatot tett közzé a honlapján, „amelyek az ország különböző egészségügyi intézményeinek, különböző osztályainak a részleges, vagy teljes leállását jelentik be, 2023. december- 2024. januártól” – szemlézi a 444.hu Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő Facebook-bejegyzését. A Röntgen blog szerzője már korábban is írt hasonló esetekről: itt írtunk például arról, amikor beszámolt a Szent János Kórház kardiológiai osztályának eleséséről. De januárban arról is hírt adott, hogy a Szent János további betegellátásokat is kénytelen korlátozni: így a gasztroenterológia, az endokrinológia és az anyagcsere osztály, a neurológia állt le, valamint stroke-ügyelet sem lesz már.

Most pedig újabb hidegzuhanyként számolt be az országszerte történő kórházi megbénulásról.

A poszt szerint több megyei centrumkórház és a szintén fővárosi, ugyancsak budai Szent Margit kórház egyes ellátásai is szünetelnek. Ez utóbbi azért különösen fontos, mert a Margitban is a gasztroenterológiai ellátás, valamint a gyomor- bélrendszeri vérző betegek ellátása vált megoldhatatlanná.

Az NNK határozataiban szerepel még egy fővárosi intézmény, a Honvédkórház, amely helyett a 16 év alattiak altatásos szájsebészeti ellátását február 2-ig a Semmelweis egyetem látja el. A listán szerepelnek a Békés, a Csongrád-Csanád, a Jász-Nagykun-Szolnok, a Komárom-Esztergom, a Heves és a Zala megyei centrumkórházak, valamint több városi kórház is.

Az egyik legmegdöbbentőbb kijelölés az, hogy miután az egri Markhot Ferenc kórházban nem tudják biztosítani a szemészet ügyeleti ellátását, az ügyeleti időben érkező betegeknek Debrecenbe kell menniük – a két város távolsága 130 kilométer, autóval nagyjából másfél óra. Szintén sokat kell utazniuk azoknak, akik eddig Zalaegerszegen jártak urodinamiai ellátásra, azt ugyanis határozatlan időre a pápai kórházba helyezték át, ez szintén közel másfél órás út.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Hetényi Géza kórházban az arc- és szájsebészeti ellátás akadozik, emellett a tüdőgyógyászati és légzésrehabilitációs fekvőbeteg ellátás teljes kapacitását megszüntették erre az évre. A Csongrád megyei kórház ápolási osztályáról Kecskemétre és Gyulára kell átvinni a betegeket, míg Gyuláról, a Békés megyei centrumkórházból a menopauza és oszteoporózis rendeléseket egész évre az orosházi városi kórházba és a szegedi egyetemre helyezték át.

A kijelölő határozatokban szereplő, ellátást leállító vagy korlátozó intézmények listája itt található:

Szent Margit Kórház, Budapest

Szent János Kórház, Budapest

Észak-pesti Centrumkórház – Honvédkórház, Budapest

Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház, Tatabánya

Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ, Hódmezővásárhely

Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ

Kisbéri Batthyányi Kázmér Szakkórház

Klinikus Bt., Tata

Békés Vármegyei Központi Kórház, Gyula

Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház, Eger

Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg

Városi Egészségügyi Központ, Kunszentmárton

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház, Szolnok

Siófoki Kórház

Karcagi Kátai Gábor Kórház.