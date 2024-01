Botrány: étkezési céllal adják el a macskákat

Korábban is pletykálták, most egyre valószínűbbé válik, hogy bizonyos éttermekben macskahúsból készült fogások is kaphatók.,

Megvannak a képernyőfotók arról az üzenetváltásról, melyben cicák áráról érdeklődnek. Az ár attól függ, hogy házi kedvencnek vagy fogyasztás céljából akarják-e vásárolni a macskát. Az ár egyébként 250-300.000 Ft között mozog.

A tenyésztő elárulta, hogy az utóbbi időkben sok kínainak adtek el macskát karácsonyra; étterembe viszik őket, hogy megegyék.

Amikor a beszélgetés végén megkérdeztem tőle, hogy ezt a „kínais” dolgot komolyan mondta-e, az volt a válasza, ha kifizetik neki az árat, számára mindegy, ki viszi el. Aztán másnap ráírt a barátnőm is kíváncsiságból, hogy neki is ugyanezeket írja-e. Hát, sajnálatos módon igen

- magyarázta a Blikknek Alexa.

A lap csütörtökön felkereste csepeli otthonánál a szóban forgó tenyésztőt, de végül csak telefonon sikerült őt utolérnünk. A névtelenséget kérő nő állítja: visszaéltek a nevével.

Sokkot kaptam, amikor megláttam ezeket a beszélgetéseket. Rágalmazás és hitelrontás miatt feljelentést fogok tenni, amiért valaki létrehozott egy ugyanolyan Facebook-oldalt, mint az enyém. A telefonszámommal és a lopott képeimmel hirdeti az állataimat

– fakadt ki a nő, aki elmondta: