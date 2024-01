Bayer Zsolt először megdicsérte a migránsokat, aztán megköpködte Toroczkait, amiért támogatta Orbánékat a 2006-os balhék során

Bayer Zsolt reagált Toroczkai László „leleplezésére”. A Mi Hazánk vezetője szerint indiai vendégmunkások laknak a Trianon Múzeum Nagy-Magyarország Parkjában.

Bayer szerint Toroczkai (Tóth) talán nem is magyar. Forrás: Youtube

A Fidesz tag Bayer a Trianon Múzeum kuratóriumának tagja.

A parkban az indiaiak mellett amúgy leginkább „tisztességes, nagyszerű borsodi cigány emberek” vannak elszállásolva. Ha pedig az alapítvány nem adta volna ki az indiaiaknak vagy a cigányoknak a szállást, akkor azzal lenne tele a sajtó, hogy Bayer Zsolték mekkora nácik – idézi a Telex.

Az indiai vendégmunkásokkal, vagy a Magyarországon élő kínaiakkal nincs semmi baj, soha senkinek nem volt velük konfliktusa, nem hallani arról, hogy indiai vendégmunkás „rabolt, gyilkolt, erőszakolt vagy bombát rakott a seggünk alá a buszon.”

A székházostrom miatt pedig Bayer, és a bevágott arcok alapján a közönsége is haragszik Toroczkaira. Utóbbi ugyanis "rohamot vezényelt" a székház védelmére vidékről odarendelt, védőfelszerelés nélküli „szőke copfos irodista rendőrlányok” ellen.

A 2006-os rendőri erőszakról is Toroczkai tehet Bayer logikája szerint, mert a rendőrök a székházostrom miatt is bosszút akartak állni a tüntetőkön. „Szóval az a nagy kérdés, hogy Toroczkai László magyar-e, avagy csak egy lumpenprolikat hergelő lumpenproli. De addig is látogassanak el a Trianon Múzeumba” – mondta Bayer, fenntartva a jogot, hogy mások magyar mivoltáról döntsön.