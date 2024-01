"Miért teheti meg ezt az Orbán meg a bandája?" – olvasói levél

Olvasói levél érkezett az Mfor szerkesztőségébe.



Fotó: Pixabay

Ahogy arról mi is beszámoltunk, változások lesznek a háziorvosi rendszerben is, több helyen is megszűnik a háziorvosi ügyelet. Az Mfor állandó olvasójának is megvan erről a véleménye.

Tisztelt szerkesztőség!Azért írok, mert én is egy fővároshoz közeli településen élek a családommal és olvastam itt, hogy az Orbánék megszüntetik a háziorvosi ügyeletet. Először nem akartam elhinni, mondom, ilyen nincs, ezek még ezt is elveszik tőlünk. Újból elolvastam és láttam, hogy ez komoly. Botrány, hogy már háziorvosunk sincs

- áll a levélben.

Elmondása szerint mindig elolvassa az egészségüggyel kapcsolatos cikkeket is.

Kérem, magyarázzák meg, hogy miért teheti meg ezt az Orbán meg a bandája? Mit akarnak ezzel elérni? Mi lesz velünk, a betegekkel, akiknek egy része már nehezebben mozog?

Hozzátette:

Talán az lesz, hogy majd valakit a kórházban fel kell hívni telefonon, ha valami bajom van és ő majd eldönti, hogy mennyire súlyos? Ez őrület, mi ez, távgyógyítás? Honnan tudná eldönteni pontosan, hogy mit kell csinálni, ha nem is lát, csak hallja a hangomat? A mi háziorvosunk már ismerte az egész családot, fejből tudta, hogy hogyan alakul az életünk, miken mentünk keresztül és az hogyan hatott az egészségünkre. Szeretném mondani, hogy én nem az az ember vagyok, aki melegedni jár a rendelőbe vagy pletykálkodni. Besegítek a családnak, napi pár órában, egy kis boltot viszünk, ott még szükség van rám, nem érek rá órákig üldögélni ott, ráadásul elkaphatok ott bármit, nem hiányzik.

A névtelen beküldőnek az a gyanúja, hogy ez azért van, mert "mindenkit a magánrendelések felé akarnak terelni, az állam innen is kivonul".