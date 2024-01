Azonnali hatállyal kirúgták a betegszállítót, aki a folyosón hagyta Curtis édesanyját

Nagy port kavart, hogy a népszerű rapper, Curtis anyukájához három órás várakozás után érkezett ki a mentő.



Fotó: ATV Híradó

A Betegszállító cég munkatársa FELELŐS mert telefon nélkül mezítlább köntösben ott hagy az ajtó előtt egy mozgásában korlátolt 70 éves hölgyet úgy, hogy még le is teremti miért hozatta haza magát ha nincs itthon senki!!!!

Curtis közösségi oldalán számolt be a rossz tapasztalatokról, nem sokkal később pedig a mentősök reakciója is megérkezett. Most Curtis testvére, Széki Tibor nyilatkozott ATV Híradónak, mint kiderült, ő írta a Facebook-bejegyzést is, amit a Curtis megosztott.

Széki Tibor elmondta, a betegszállító cég, a Filter Fitt Kft. tulajdonosa felhívta őt, bocsánatot kért a családtól, de hozzátette, tudja, hogy megbocsáthatatlan ami történt.

Hangsúlyozta, hogy az ő beosztottja hibázott, így azonnali hatállyal el is küldte a cégtől.

Az illető 8 éve dolgozott a cégnél. A cég tulajdonosa felajánlotta a családnak, hogy ha bármiben tud, akkor segít nekik.